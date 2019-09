Salgado Zenha diz que reestruturação está "encaminhada"

O vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha, está confiante com o desfecho da reestruturação financeira. "Tem demorado mais do que queríamos, mas está bem encaminhada. Julgo que ficará concluída até final do ano", frisou, na Sporting TV. Sobre Bruno Fernandes, o administrador da SAD garantiu que a reunião para acertar o aumento salarial do capitão "não está marcada", mas "é algo que o Sporting quer fazer".