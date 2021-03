Salgado Zenha e o próximo mercado: «Vamos vender mais do que comprar»

Francisco Salgado Zenha reconhece esta sexta-feira que uma ida à Liga dos Campeões na próxima temporada permitirá ao Sporting "uma gestão mais confortável do orçamento", uma maior "capacidade para fazer outro tipo de investimento na equipa ou na infraestrutura". No entanto, não deixa dúvidas que no próximo verão serão mais as vendas que as compras para o plantel leonino.





"O Sporting é, como já lhe disse, um vendedor líquido de jogadores. O Sporting e todos os clubes portugueses! Com certeza que vamos vender mais do que vamos comprar. Tudo vai depender de como evoluir o mercado, das propostas que chegarem e das alternativas que surgirem. No ano passado reforçámos bem a equipa além dos jogadores de que já falámos. O Adan veio a custo zero, o Feddal também... Há formas de reforçar sem gastar muito dinheiro. O objetivo será reforçar a equipa nas posições que o futebol profissional entender, mas na linha que temos definida: vamos vender mais do que vamos comprar", refere o vice-presidente do Sporting com responsabilidade pela pasta financeira, em entrevista ao 'Jornal Económico'.Questionado sobre se se confirmar a presença na Champions, o Sporting pretende manter os principais jogadores, incluindo Nuno Mendes e Pote, respondeu: "Estamos a trabalhar para manter a espinha dorsal da equipa. Quando falo em resultados operacionais sem transações de jogadores é exatamente para podermos ter mais conforto e não termos tanta necessidade de vender. Mas continuaremos, como lhe disse, a ser um clube vendedor. Este verão também."