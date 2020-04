Salgado Zenha: «É ridículo falarmos de atrasos nos pagamentos a fornecedores no contexto atual»

Francisco Salgado Zenha garante que o Sporting vai "cumprir com todas as suas responsabilidades", contudo reconhece que a decisão da SAD em não pagar ao Sp. Braga a primeira tranche da transferência de Rúben Amorim deve-se à "gestão séria e preocupada tendo em conta o contexto atual" adotada em Alvalade.





"As pessoas falam do 'caso Amorim' e de outros, mas uma coisa é certa: estamos a passar por uma situação nunca antes vista. É absolutamente ridículos falarmos de atrasos no pagamento a fornecedores no ocntexto atual. Ou não se percebe qual é, ou não se sabe gerir uma empresa em condições. O Sporting está a tentar criar uma almofada e condições para ultrapassar este momento, adotando medidas difíceis, para mitigar ao máximo o impacto desta crise. Queremos sair daqui vivos e retomando a atividade dentro da normalidade possível", sublinhou, à Sport TV, o o vice-presidente e administrador da SAD responsável pela área financeira do Sporting."Isto não é só os meses da pandemia , é a seguir. Alguém acredita que o Sporting ou outro clube está a vender bilhetes de época em junho ou julho, como se o contexto não fosse diferente? Vou ter os estádios abertos em agosto em setembro? Tenho essa garantia? Eu acho altamente improvável que as coisas estejam normais nesses meses. Não é só uma gestão preocupada com o dia de hoje ou de amanhã, é também a preparar o que vem a seguir", reforçou.