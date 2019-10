Salgado Zenha: «Estarmos a falar de listas ou putativos candidatos não faz sentido algum»

Salgado Zenha assegurou esta quarta-feira que a direção de Frederico Varandas não é "condicionada por potenciais candidatos a umas eleições que não existem" e que se mantém firme no que a levou a concorrer com "espírito de missão": "devolver o orgulho e a estabilidade ao Sporting"Para o vice-presidente dos leões, estar-se a falar de eleições quando Varandas assumiu a presidência há apenas um ano é "exagerado" e cria instabilidade."Não é por mim, nem por quem quer que seja, é pela estabilidade do próprio Sporting. É muito difícil chegar aqui e tentar implementar ideias e tentar corrigir problemas que existiam, e de repente muda-se outra vez. Não é, claramente, o cenário que nós queremos para o Sporting. Este tipo de comentários que se vai vendo por aí não faz sentido", disse à Rádio Renascença."As eleições são daqui a três anos, quase. Estarmos a falar de listas ou putativos candidatos não faz sentido algum. Isso é um dos problemas que temos de resolver no Sporting. Não faz sentido estarmos constantemente a criar oposição interna, quando o que queremos é estar unidos, para combatermos os nossos adversários externos", frisou.