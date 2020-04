Salgado Zenha: «Fiquei sensibilizado pela forma como os jogadores reagiram aos cortes»

A administração da SAD do Sporting cortou em 40% os vencimentos dos jogadores do plantel profissional do Sporting, medida que Francisco Salgado Zenha defende como inevitável, de forma a mitigar os efeitos da pandemia no clube. A este propósito, o vice-presidente admite ter ficado "sensibilizado" com a postura da equipa.





"Todos receberam a notícia bastante bem. A decisão foi comum, unânime, e assinámos um acordo com todos. Falo sobretudo dos jogadores cujo passe é detido pelo Sporting, nos outros casos é dierente. Até fiquei sensibilizado pela forma como reagiram e se esforçaram por perceber que a decisão era difícil. Fomos o primeiro dos grandes a tomar esta medida e diria até o primeiro clube em Portugal a fazê-lo com este peso e importância", começou por dizer, à Sport TV, enaltecendo o papel dos capitães: Coates, Mathieu e Battaglia: "Deixo-lhes uma palavra especial. Tiveram um grande peso e sem eles não seria possível".Quanto aos colaboradores do universo leonino, Salgado Zenha diz-se igualmente "positivamente surpreendido" pela "solidariedade" demonstrada. "Sei que foi dificílimo para eles, alguns com salários baixos. Tivemos colaboradores e diretores que. mesmo não tendo sido afetados pelo lay-off, quiseram também ser solidários e aceitaram reduções no salários . Foi dos momentos mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais bonitos que vi", frisou.