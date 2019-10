Salgado Zenha: «Julgo que os acionistas saíram esclarecidos»

Francisco Salgado Zenha elogiou, no final da Assembleia Geral da SAD do Sporting, a forma como decorreram os trabalhos. Os acionistas aprovaram o relatório e contas, bem como todos os pontos da ordem de trabalhos, incluindo a nova política de remunerações, um aumento salarial que o conselho de administração vai rejeitar."Foi uma Assembleia Geral que não podia ter corrido melhor, um debate vivo com perguntas e respostas", considerou o vice-presidente dos leões e administrador da SAD."Foi permitida muita interação, o conselho de administração respondeu a tudo o que foram as questões dos acionistas e o resultado da AG, não só pela votação, mas também pela interação e relação que houve entre os acionistas e o conselho de administração, foi muito positiva. Houve várias questões abordadas, sobre as quais os acionistas quiseram ser esclarecidos. Este deve ser este o local para discutir, foi isso que tentámos fazer e correu muitíssimo bem.""Para nós era muito importante que as contas fossem aprovadas, houve muito debate nesse ponto, como é natural. Houve uma apresentação feita por mim, tentei passar informação que considerámos relevante para o acionista. Julgo que os acionistas saíram esclarecidos. Fico satisfeito, não só com o resultado mas também com a interação que houve", acrescentou.Relativamente à aprovação da nova política de remunerações, que o conselho de administração recusou, Salgado Zenha não esclareceu se fica apenas suspensa ou se a rejeição é até ao final do mandato. "O aumento da remuneração do conselho de administração foi aprovado. O Sporting votou a favor, no entanto o conselho de administração abdicou desse aumento. O que o conselho de administração recebeu no mês passado será igual ao que vai receber no próximo mês."