Salgado Zenha não exclui negociação do 'naming' do Estádio José Alvalade

Salgado Zenha não excluiu ainda a negociação do 'naming' do Estádio José Alvalade, do Pavilhão João Rocha e da Academia Sporting, reconhecendo como difícil a centralização dos direitos de transmissão, dados os contratos existentes."Se há coisa que não somos é populares, estamos aqui para fazer o nosso melhor e construir. E dou-lhe a minha palavra de que quem entrar depois de nós vai estar melhor do que estava", afirmou, em entrevista à Lusa, o vice-presidente e administrador do Sporting.Recorde-se que Miguel Cal, administrador da SAD leonina, já havia abordado igualmente o tema em entrevista asublinhando estarem a ser estudadas propostas para o naming do estádio e/ou da academia"Estamos a estudar tudo. Sento-me à mesa com quem quiser falar connosco. Depois a questão é saber se o valor e o parceiro fazem sentido, em termos estratégicos. Se fizerem, o tema é tão relevante que os sócios devem ter uma palavra a dizer e ser consultados. Só levarei algo que eu acredite que faça sentido, por ligação estratégica e posicionamento da marca. [Valores?] Não tenho nenhum número agora. Mas podem pôr vários zeros à frente, muitos zeros".