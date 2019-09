Salgado Zenha: «Os rivais perderam alguns dos melhores jogadores e o Sporting reforçou-se»

O Relatório e Contas do Sporting divulgado esta semana continua a estar na agenda do clube, com Francisco Salgado Zenha a explicar aos sócios que, apesar de o do clube ter registado um resultado líquido negativo de 7,9 milhões de euros relativo a 2018/19, o caminho está traçado e irá trazer frutos num futuro próximo.

"Quando chegámos tivemos a necessidade de corrigir desequilíbrios – houve falha no pagamento de impostos e dificuldades de tesouraria importantes – e temo-lo feito com vários ajustamentos, com uma estratégia muito bem definida. Não usamos a política de ‘all-in’, mas também não vamos na política de aperto do cinto sem estratégia nem rumo. Queremos dar equilíbrio às finanças da SAD e manter a competitividade", garantiu o vice-presidente do Sporting e administrador da SAD, responsável pela área financeira, em entrevista ao jornal do clube, depois de há dias ter defendido a permanência de Bruno Fernandes no plantel.

"Houve um trabalho profundo que nos permitiu fazer uma redução salarial de sensivelmente dez milhões de euros. Reduzimos a massa salarial e, parece-me, não reduzimos a competitividade do plantel profissional. Os rivais perderam alguns dos melhores jogadores e o Sporting manteve o seu melhor e reforçou a equipa. Estou convencido de que mantendo o nosso rumo vamos ter resultados líquidos positivos no próximo ano", sublinhou.



Rahim Ahamad realça evolução



No editorial do jornal do Sporting, Rahim Ahamad defendeu que o clube está no bom caminho. "Os prejuízos diminuíram significativamente face à época anterior. São menos 12 milhões de euros a pesar nas contas da SAD. É o quarto melhor exercício dos últimos dez anos", disse o vogal para a área da internacionalização, deixando uma garantia: "Demonstra que estamos a evoluir no caminho certo."