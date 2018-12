Salin avança para a baliza

Salin vai ser o titular da baliza do Sporting diante do Feirense, hoje, em jogo da 3ª jornada (e última) do Grupo D da Allianz Cup. Renan, o habitual titular, sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante o treino, ontem, e por precaução fica fora da convocatória. Apesar do contratempo, o guardião brasileiro estará operacional para defrontar o Belenenses, no primeiro jogo de 2019, a 3 de janeiro, em Alvalade.

Salin já não é titular desde o encontro da Liga Europa frente ao Vorskla Poltava, de dia 13 deste mês. Desde a entrada de Marcel Keizer foi esse, de resto, o único jogo do francês pelo Sporting. O holandês tem apostado invariavelmente em Renan, que, apesar de ter começado a época como suplente, já é o guardião mais utilizado do plantel com 14 jogos realizados. Na convocatória figuram ainda os nomes de Luís Maximiano e Diogo Sousa. Viviano, decididamente, é carta fora do baralho.