Salin recorda chapadas de Nani no melhor momento da carreira

Romain Salin chegou ao Sporting em 2017 proveniente do Guingamp e não teve uma primeira época auspiciosa. "Só fiz quatro jogos, porque era suplente do Rui Patrício", disse o guarda-redes francês, hoje no Rennes, em declarações ao programa "100% Ligue 1", na rede social Twitter.





À entrada para a segunda temporada em Alvalade, a sorte parecia destinada a mudar quando Viviano se lesionou no aquecimento logo na 1.ª jornada, na visita ao estádio do Moreirense. "Entrei na equipa, fiz o jogo todo, sem estar a contar com isso, e correu tudo bem. Acabei por fazer um grande início de campeonato", contou Salin.O azar, porém, estava ao dobrar do intervalo, no jogo da 7.ª jornada, com o Portimonense, a 7 de outubro de 2018. Os leões já perdiam por 1-0 e, ao minuto 44, um remate potente de Nakajima aumentou a vantagem dos algarvios. E essa nem foi a pior notícia para o guardião. Ao tentar travar o disparo do japonês, Salin embateu com a cabeça no poste e desmaiou. Um susto que provocou uma concussão cerebral e deitou por terra aquele que era o melhor momento da carreira, aos 34 anos."Não tenho memória disso. Vi pela televisão, como vocês, e foi incrível … É verdade que já tinha 34 anos mas posso dizer que era o melhor momento da minha carreira. Se não me tivesse lesionado, não haveria razão para sair da equipa", começou por recordar, antes de descrever o que se seguiu, pelos relatos que lhe chegaram."O Coates tirou-me a língua (impedindo-o de sufocar) mas antes disso o Nani já estava a dar-me chapadas. Ele estava a aquecer mesmo por trás da baliza quando aquilo aconteceu e creio que ele foi o primeiro a aperceber-se que eu não estava nada bem. Só que, em vez de me colocar de lado, só dizia ‘oh foda-se!!’ em pânico (risos). E aparentemente deu-me umas bofetadas", lembrou Salin, por entre sorrisos."Foi uma situação marcante, sim. E irritou-me porque acabou com o meu bom momento. Mas faz parte do jogo. Depois foi uma época estranha, porque tínhamos passado por situações complicadas no ano anterior, com os adeptos, os jogadores que rescindiram e tudo isso. Era um contexto muito peculiar."No Rennes, Salin reencontrou Raphinha que se mudou do Sporting para o clube francês no início desta temporada, por 21 milhões de euros."Ele tem uma enorme margem de progressão. É um jogador jovem. Atualmente tem sobre os ombros o peso de ter sido a contratação mais cara de sempre do clube. Mas por causa disso não podemos olhar para ele como um jogador que vá resolver tudo de imediato. Ele assinou por 5 anos. Pode não resolver nos primeiros 6 meses ou até na primeira época mas vai acabar por fazê-lo. É preciso dar-lhe tempo para que ele se adapte e encontrar soluções para que ele possa ganhar confiança", recomenda Salin.