Salin rescindiu com o Sporting e assinou pelo Rennes

Pouco depois de o Sporting anunciar a rescisão de contrato com Romain Salin, o Rennes confirmou a contratação do veterano guarda-redes, de 34 anos, que assinou até 2021. O guardião gaulês tinha contrato até 2020 com os leões mas esta terça-feira foi oficializado o seu adeus ao emblema verde e branco, onde conquistou duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal durante duas temporadas.





Olivier Létang, presidente do Rennes, não escondeu o entusiasmo pela contratação de Salin. "Ele preenche o perfil que pretendíamos para segundo guarda-redes. É um excelente profissional e adquiriu uma larga experiência que poderá partilhar com o grupo", disse ao site do clube.