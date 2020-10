Samuel Justo assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting continua a premiar os seus jovens mais promissores e, nesse sentido, assinou contrato profissional com Samuel Justo. O médio, de 16 anos, não escondeu a sua satisfação por ter prolongado a sua ligação ao emblema leonino, e admite que o seu sonho é estrear-se na equipa principal.





"Agradeço a confiança que o Sporting me está a dar e agradeço também aos meus treinadores, aos dirigentes e à minha família, que me apoia sempre. Este é o primeiro passo para tentar chegar à equipa principal e à selecção principal. Por isso, agora, cabe-me continuar a trabalhar para conquistar isso. Vou dar sempre o máximo para dar alegrias aos sportinguistas. Esse é um dos meus desejos, tal como chegar à equipa principal e ser campeão", afirmou à Sporting TV onde também se apresentou aos adeptos: "Sou médio-centro. Sempre gostei de jogar no meio, entre seis, oito e dez".