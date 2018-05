O 'GloboEsporte.com' avança que o Santos está a negociar contrato com Bryan Ruiz. O médio de 32 anos termina o vínculo com o Sporting no final desta época. Portanto a 1 de julho é um jogador livre para assinar com qualquer clube.A equipa da Vila Belmiro está à procura de um médio-ofensivo desde a saída do criativo Lucas Lima para o Palmeiras no final de novembro e pode ter encontrado no experiente jogador da Costa Rica a solução para esse problema.Bryan Ruiz já anunciou que não irá continuar no Sporting, clube que representa desde 2015, e poderá ter no Brasil a sua próxima paragem, após disputar o Mundial'2018 ao serviço da seleção da Costa Rica.