São Paulo quer jogo com o Sporting para celebrar 60.º aniversário do Morumbi

O Estádio Morumbi festeja no próximo ano o seu 60.º aniversário e o São Paulo quer assinalar a data com pompa e circunstância, pretendendo para tal celebrar esse marco com a disputa de um encontro de preparação com o Sporting, clube que curiosamente esteve presente no encontro de inauguração, em 1960. A revelação foi feita ao UOL Esporte pelo dirigente brasileiro Júlio Casares, um dos elementos dos paulistas que esteve recentemente em Portugal em reuniões com o clube de Alvalade para tratar de todos os detalhes."Eles gostaram muito. Foi uma bela recepção. Agora o desafio é acertar o calendário para realizarmos esse jogo em 2020, quando o estádio completa 60 anos. É uma luta [conciliar as agendas]. Eles têm uma possibilidade para o fim de julho e nós vamos trabalhar com esse calendário", explicou Casares.