O jornal saudita 'Al Watan' adianta que Jorge Jesus e o Al-Hilal já terão chegado a acordo para que o técnico português, atualmente vinculado ao Sporting, rume ao futebol saudita já no final da presente temporada. Segundo os dados apresentados por aquele diário, divulgados antes da final da Taça de Portugal, o acordo ficou apenas dependente das garantias financeiras, que o Al-Hilal se terá comprometido a assegurar até terça-feira.De acordo com a mesma publicação, o acordo terá sido garantido pelo próprio Sami Al-Jaber, presidente do clube saudita, no qual joga o brasileiro Carlos Eduardo, antigo jogador do FC Porto.

Autor: Fábio Lima