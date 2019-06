Schalke 04 entra na corrida e pode desviar Camacho de Alvalade

A revista 'Kicker' adianta esta quarta-feira que o Schalke 04 se encontra em negociações com o Liverpool tendo em vista a contratação do jovem avançado português Rafael Camacho. Um interesse alemão que pode desviar o jogador do Sporting, isto numa altura em que, conforme Record adiantou, apenas faltava o acordo com os ingleses para se concretizar o retorno do jogador aos leões.





A 'Kicker' não adianta mais pormenores sobre a negociação entre as duas equipas, aproveitando no seu texto para recordar que Camacho também foi associado nos últimos meses ao Benfica, RB Leipzig e Borussia Dortmund.