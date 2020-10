Schelotto fez queixa contra o Sporting no TAS

Decorreram ontem no Tribunal Arbitral do Desporto, na Suíça, audiências relativas a um processo que opõe Ezequiel Schelotto ao Sporting. O jogador ítalo-argentino, hoje com 31 anos, passou duas épocas em Alvalade, antes de se transferir em agosto de 2017 para os ingleses do Brighton por um valor de até 3 milhões de euros.





Schelotto invoca que terá sido coagido a prescindir de determinados créditos que lhe eram devidos e recorreu ao TAS para exigir os valores em causa.