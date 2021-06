Scolari: «Tive uma pequena hipótese de entrar no Sporting com Bruno de Carvalho»

Scolari voltou esta sexta-feira a admitir ter tido "hipótese de entrar no Sporting, com Bruno de Carvalho".





"Estou com 72 anos e os clubes europeus – e também por aqui – querem gente mais nova. Mas se aparecer algum interessado, com um projeto interessante, é claro que faça a mala e volto à Europa. Tive uma pequena hipótese de entrar no Sporting, com Bruno de Carvalho – uma pequena hipótese, reafirmo -, mas depois aconteceu aquilo que se sabe no clube e essa possibilidade caiu por terra. É claro que tinha ido! O Sporting é um grande clube, o meu filho mais velho [Leonardo] vive em Cascais, toda a gente sabe que adoro Portugal", afirmou o antigo selecionador de Portugal ao semanário 'Novo'.