«Se calhar, Rúben Amorim é dos que subiu rápido demais»

António Caldas explicou esta segunda-feira a Record o que se passou durante o jogo entre Sp. Braga e Sporting quando os ânimos aqueceram no camarote onde Rúben Amorim e Hugo Viana assistiam ao encontro. Questionado sobre a interpelação da PSP ao treinador dos leões se deveu à máscara, o agora comentador na Next revelou:





"Isso não sei porque não ouvi a conversa. O que sei é que ele teve também um comportamento inadmissível e devia ter, pelo menos, mais respeito ao Sp. Braga, o clube que o lançou como treinador. Custa-me muito ver gente do futebol fazer aquilo. Se calhar, é dos que subiu rápido demais… Isto não tem nada a ver com a história da máscara. Eu participei à polícia as ameaças que o Hugo fez ao intervalo, mas não fiz queixa e eles foram lá ao camarote perceber o que se passou, procurando ouvir a versão deles. Tenho pena de ver dois jovens do futebol ter aquele tipo de comportamentos", afirmou.