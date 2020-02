«Se queres ver o Sporting, deves tirar os sapatos»: imprensa espanhola dá eco a revista polémica

Realizou-se quinta-feira em Alvalade, pela primeira vez, uma revista rigorosa junto da porta habitualmente utilizada pelos adeptos afetos às claques, a porta 5, que implicou que os adeptos tirassem os sapatos. O rigor foi tanto que já se jogava a 2ª parte do jogo com o Basaksehir quando os últimos simpatizantes leoninos conseguiram sentar-se nos seus lugares.





Esta medida inédita que não passou despercebida em Espanha, com o 'As' a noticiar o ocorrido e a escrever em título: "Se queres ver o Sporting dever tirar os sapatos".O jornal espanhol dá conta da indignação dos adeptos leoninos e ilustra o artigo com vídeos.Com o jogo a decorrer, por volta da meia hora, foi iniciado um protesto no mínimo curioso, com os adeptos a descalçarem as respetivas sapatos, botas ou sapatilhas e a agitarem-nos no ar, enquanto entoavam cânticos de apoio à equipa ou palavras de protesto contra Frederico Varandas.Apesar do empenhamento demonstrado, não foram apreendidos quaisquer artefactos pirotécnicos – tochas ou potes de fumo –, cuja utilização poderia acarretar pesadas multas e castigos por parte da UEFA. Record sabe que, fora do estádio, ficaram só algumas tarjas da claque Directivo Ultras XXI e camisolas com letras, da Juve Leo, que juntas, no interior do estádio, permitiriam formar palavras.