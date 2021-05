Sebástian Coates eleito o melhor defesa da Liga NOS no mês de abril

Sebástian Coates foi eleito o melhor defesa da Liga NOS em abril, com 28,10% dos votos dos treinadores da competição, anunciou a Liga Portugal.





O central do Sporting foi totalista nas cinco partidas disputadas pelos leões nesse mês, tendo sido decisivo no empate a dois diante do Belenenses SAD ao marcar o primeiro golo do emblema leonino. Esta é a terceira vez que o uruguaio recebe esta distinção nesta temporada e de forma consecutiva, já que também foi distinguido em fevereiro e março.Coates superiorizou-se a Pepe (FC Porto), que obteve 14,38% dos votos e terminou no segundo lugar, e a Lucas Veríssimo (Benfica), que, com 7,19%, completou o pódio.