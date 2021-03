Sebastián Coates elogia frontalidade de Rúben Amorim

Sebastián Coates passou a pente fino o reinado de Rúben Amorim no comando técnico do Sporting e deixou rasgados elogios ao treinador, em entrevista à ESPN do Uruguai.

“O principal atributo é ser muito frontal. Pede que cada jogador dê o melhor e depois é ele quem decide. Nunca critica erros”, atirou o central que está suspenso e vai falhar a receção ao V. Guimarães, mas confia no trabalho dos colegas e de Amorim, visível desde que o técnico entrou em Alvalade há pouco mais de um ano: “Chegou um treinador muito jovem com uma ideia interessante, que está a resultar. Por vezes no futebol os resultados mandam, mas para mim é mais importante o clube ser estável e ter um projeto a longo prazo.”

E é precisamente o plano que deixa o capitão dos leões satisfeito. “A aposta em muitos jovens e jogadores com experiência, tem sido muito importante. Não se aposta só no campeonato, é uma aposta de anos para voltar a levantar o clube”, resumiu o defesa de 30 anos, respondendo aos críticos: “Dizem que não há plano B, mas a ideia dele é utilizar o mesmo sistema com variantes. As variáveis são os jogadores”. E sobre a exigência de Amorim, Coates deu o exemplo de Mathieu, “um jogador com muitos anos de Valencia, Barcelona e Champions”. “Foi a quem Amorim mais exigiu quando chegou. Às vezes perdoa-se algumas coisas aos mais velhos, mas aqui somos todos iguais.”