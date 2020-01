Sebastián Coates lamenta ausência no dérbi com o Benfica

Sebastián Coates recorreu, este domingo, às redes sociais para lamentar o facto de falhar o dérbi com o Benfica, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, partida que se irá realizar na próxima sexta-feira.





Numa mensagem partilhada na sua página do Instagram, o defesa uruguaio escreveu não ter cometido falta sobre Mathiola, médio brasileiro do V. Setúbal, à passagem do minuto 72, lance em que o central dos leõesna competição e consequente confirmação de que não poderá dar o seu contributo à equipa na próxima jornada."Continuo a acreditar que não é falta; uma lástima perder o dérbi por estas coisas... parabéns a todos pelos três pontos!", escreveu Sebastián Coates na legenda do vídeo do lance.