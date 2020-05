Sebastián Coates: «O mais importante agora é assimilarmos as ideias de Rúben Amorim»

Sebastián Coates falou, esta quinta-feira, à Sporting TV, sobre como têm sido os primeiros dias desde o regresso da Sporting aos treinos, com vista ao retorno do campeonato português.

O defesa-central afirmou que a equipa tem correspondido muito bem e que pretende, mais que tudo, assimilar as ideias de Rúben Amorim, neste novo regresso aos relvados e ao toque com bola. Contudo, o internacional uruguaio confessa que foi difícil 'esquecer' os velhos hábitos, principalmente na chegada ao balneário.

"Ao início foi difícil. Por estarmos habituados a chegar e cumprimentar os colegas de equipa e estarmos sempre a brincar. Ao início, treinávamos quatro em cada campo. Tomando as medidas de segurança que são importantes e que o clube decide. Tivemos que nos habituar. Felizmente, correu tudo bem e ninguém correu riscos do vírus."

Os primeiros treinos e a adaptação da equipa

"Começar com toda a equipa, começar também com bola. Se bem que estes primeiros treinos foram mais físicos. Começar a fazer o que o mister pede. Tem sido muito bom e positivo para todos nós. Continuando com a mesma segurança, tomando precauções. Acho que agora estamos numa fase de readaptação. É importante para o grupo voltarmos a estar juntos e voltar a tocar na bola, que é o que mais queremos."

"Tem sido duro, porque foi muito tempo fora da Academia, fora do campo... Treinávamos em casa, mas não é o mesmo. Agora, como disse, estamos a readaptar-nos a tudo. Ao toque na bola, que é importante, às ideias do mister. E estes primeiros dias têm sido bons e assim esperamos continuar."

As ideias de Rúben Amorim

"Ele [Rúben Amorim] tenta mostrar as suas ideias e nós tentamos percebê-las o mais rápido possível. Para já, os treinos foram mais físicos e ao pouco vamos tentar adaptar-nos à ideia do mister e penso que vamos conseguir."

Talento dos jovens chamados a treinar com a equipa principal

"Os jovens adaptaram-se muito bem ao grupo. Chegaram com fome de querer jogar e isso é importante para todos nós. Adaptaram-se às ideias do mister e com essa fome de querer ganhar e jogar no Sporting. Por algum motivo estão no Sporting e foram chamados pelo mister para integrar o grupo. Têm muita qualidade. E como costumamos dizer no Uruguai, ainda têm de queimar etapas. Estão a treinar connosco, têm de ganhar o seu espaço para depois aproveitar as oportunidades que o mister der."

Principal foco

"Claro que já pensamos no regresso do campeonato, mas para já queremos voltar a treinar e absorver ao máximo as ideias do mister e assimilá-las. Sem deixar de pensar no campeonato e no que diz a Liga sobre quando podemos começar. Mas agora queremos preocupar mais com aquilo que pede o mister. Deu para saber a vontade que temos de voltar a jogar. Mas como disse, primeiro assimilar as ideias do treinador. Todos nós temos vontade de voltar", concluiu.