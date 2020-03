Coates faz apelo à prevenção: «Queremos voltar ao campo o mais depressa possível»

Depois da Primeira Liga ter sido suspensa, Sebastian Coates recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos seus seguidores, reforçando também as medidas preventivas que todos devem adotar para evitar o contágio da pandemia covid-19.





"Os jogos estão suspensos, mas queremos todos voltar ao campo o mais depressa possível. Se todos fizermos o mais correto, estaremos a contribuir para isso. Peço por isso aos adeptos do Sporting em particular e do futebol em geral, que sigam as recomendações da DGS pra estarmos todos mais protegidos. Lava as mãos com água e sabão com frequência durante pelo menos 20 segundos. Se não tiveres água ou sabão podes usar uma solução à base de álcool. Tem cuidado com os contactos sociais. Sempre que possível, permanece em casa. Em caso de dúvidas ou de sintomas (tosse e febre) não vás ao Hospital, contacta a linha SNS 24, através do 808 24 24 24", escreveu Coates, no twitter.