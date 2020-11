Sebastián Coates treina integrado

O Sporting realizou esta manhã mais um treino na Academia, em Alcochete, com Sebastián Coates integrado.





O defesa uruguaio trabalhou com os companheiros, mas sob vigilância médica, e não entra nos planos de Rúben Amorim para o jogo com o Sacavenense. Já Nuno Mendes continua de fora em tratamento à contusão óssea no pé esquerdo.No treino há ainda a registar as ausências de Gonzalo Plata e Sporar que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Os jogadores chegam hoje a Lisboa e vão ser reintegrados na sessão de trabalho de amanhã, que se vai realizar às 10h00, na Academia.Recorde-se que os leões defrontam o Sacavenense segunda-feira, às 21h15, no Estádio Nacional, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.