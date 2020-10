Secretário de Estado guineense visitou a Academia do Sporting

Florentino Dias, secretário de Estado da Juventude e dos Desportos da Guiné-Bissau, visitou esta segunda-feira a futura Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, tendo sido recebido pelo diretor geral Paulo Gomes e por Nélson Pereira, diretor das equipas B e sub-23 do Sporting.





A visita do membro do governo guineense teve como objetivo criar uma base de entendimento para um futuro protocolo de cooperação, fazendo chegar o conhecimento multidisciplinar da formação do Sporting aos treinadores, atletas e clubes da Guiné Bissau.Florentino Dias aproveitou ainda para marcar presença no treino da equipa B, onde confraternizou com os atletas guineenses do plantel: Babacar Fati, Edson Silva, João Ricciuli e Elves Baldé.