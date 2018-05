Em relação à invasão à Academia Sporting, em Alcochete, que de resto despoletou o desejo em vários jogadores de abandonarem de imediato Alvalade, a segurança presente no local pode ser alvo de análise em todo este processo.Caso uma entidade faça segurança direta, com meios próprios, será responsabilizada por qualquer violação, mas o mesmo não sucede se tiver sido contratada uma empresa externa."A haver falha de segurança, é preciso provar-se muito bem. Quando se contrata uma empresa, presume-se que a mesma vá ao lugar, veja as necessidades de segurança e informe o cliente da necessidade de elementos. O Sporting pode alegar que seguiu o que lhe foi recomendado. Nada fazia prever o que aconteceu. Era um dia normal e um treino normal. No entanto, segundo o que foi veiculado após o incidente, se alguns elementos foram avisados do que ia acontecer, isso é diferente", frisou Soraia Quarenta.