Bas Dost encontra-se em casa a recuperar do trauma, tal como os seus companheiros de equipa. No entanto, a segurança nas imediações da residência foi reforçada, com o destacamento de vários agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP). De resto, este é um procedimento habitual da Polícia, depois do sucedido na passada terça-feira, quando os jogadores e equipa técnica foram agredidos pelos ‘hooligans’, inclusivamente no balneário da Academia situada em AlcocheteRecorde-se que o avançado do Sporting foi dos atletas mais visados, tendo sido agredido na cabeça e nas pernas. Os golpes levaram mesmo o holandês ao hospital, onde foi suturado. A fotografia que circulou nas redes sociais mostrava um Bas Dost emocionado, e também ao sair da GNR do Montijo – depois de ter apresentado queixa –, surgiu visivelmente afetado.