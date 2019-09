Seis jogadores poupados no treino do Sporting

O plantel do Sporting começou a preparar o jogo com o Famalicão, agendado para segunda-feira à noite, em Alvalade. Leonel Pontes já contou Jesé Rodriguez que falhou a deslocação a Eindhoven por motivos físicos, mas viu-se privado de Bruno Fernandes, Acuña, Coates, Vietto, Bolasie e Coates que ficaram no ginásio a realizar exercícios de recuperação.





Para minimizar o efeito destas ausências, o treinador chamou Pedro Mendes, Matheus Nunes e Loide Agusto ao plantel principal. Refira-se que apesar de ter marcado ao PSV, o avançado Pedro Mendes não poderá jogar na segunda-feira pois não foi inscrito na Liga.Ainda fora do leque de opções do técnico continuam Luiz Phellype e Ristovski que recuperam das respetivas lesões. Os leões treinam amanhã às 10h30, em Alcochete e, às 13h00, Leonel Pontes fará a antevisão da partida com o Famalicão.