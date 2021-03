Selecionador do Equador aconselha Plata a deixar o Sporting

Há muito que se sabe que a situação de Gonzalo Plata no Sporting preocupa os responsáveis do Equador, mas esta madrugada, após o duelo com a Bolívia (vitória do Equador por 2-1), o selecionador Gustavo Alfaro foi mais longe e disse mesmo que o jogador dos leões tem de mudar definitivamente a sua situação para continuar a ser convocado. Na prática, Alfaro aconselha Plata, tal como Leonardo Campana (do Famalicão), a mudar de ares para continuar a ser tido em conta. Caso contrário, o mais certo é ficarem de fora.





"Precisamos de jogadores com nível competitivo, jogadores que atuem nas suas equipas. O 'timing' que te dão os jogos não tem nada a ver com o que consegues nos treinos. É isso que procuramos. Disse ao Plata e ao Campana para estarem num lugar onde joguem. Aconselhei-os, porque vem aí o semestre mais importante da eliminatória e a Copa América. É fundamental que todos tenham jogo e que continuem a tornar as minhas decisões difíceis, porque precisamos de ter jogador com nível competitivo", declarou o selecionador equatoriano.Esta madrugada, refira-se, tanto Plata como Campana entraram aos 60 minutos frente à Bolívia, num encontro de preparação disputado em Sangolquí.