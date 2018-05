Perante toda a convulsão que rodeia o clube, e apesar de esta decisão ir contra tudo aquilo que Jorge Jesus habitualmente defende, o plantel leonino não entrará em estágio antes do embate com o Aves, na final da Taça de Portugal. O treinador do Sporting entende que os atletas devem estar perto da família neste momento de tensão e, segundo foi possível perceber, cancelou o estágio da equipa. Aliás, segundo foi possível perceber junto de fonte próxima do balneário, no domingo os jogadores devem rumar ao Jamor nos veículos próprios ou através da ‘boleia’ de familiares e/ou amigos. No entanto, o leão estará no Jamor... para ganhar.