Sem incidentes antes do jogo com o Rosenborg

O forte contingente policial mobilizado esta quinta-feira para o exterior do Estádio de Alvalade antes do duelo com o Rosenborg acabou por surtir total efeito, já que as horas que antecederam o duelo do Sporting com os nórdicos, referente à Liga Europa, foram pautadas pela tranquilidade e calma nas imediações do reduto leonino.





Lembre-se que os últimos dias têm sido marcados por um clima de tensão no emblema leonino, especialmente depois do afastamento na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal aos pés do Alverca. Desde então a contestação a Frederico Varandas tem subido de tom, com muitos cânticos e mensagens a pedir a demissão do atual presidente.