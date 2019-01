Sem jogadores da formação de início 566 jogos depois

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

É preciso recuar até ao dia 20 de outubro de 2007 e ao confronto com o Fátima, na Taça da Liga, para encontrar o último jogo que o Sporting havia feito sem um único jogador da formação no onze inicial – Miguel Veloso e João Moutinho foram posteriormente lançados por Paulo Bento. Ontem, contra o V. Setúbal, voltou a acontecer, já que Nani começou no banco e Jovane Cabral e Miguel Luís nem utilizados foram. Pelo meio, durante 12 épocas, incluindo a atual, o Sporting fez 566 jogos oficiais, em todas as provas, internas e europeias, com, pelo menos, um jogador formado no clube.