Sem telemóveis à mesa ou atenção à pontualidade: miúdos do Sporting revelam dicas dos mais velhos

Joelson Fernandes mostrou-se esta terça-feira entusiasmado com a sua inclusão nos trabalhos do plantel principal, tendo afirmado que está a cumprir um sonho."É um sonho de criança. Sempre desejei jogar aqui e agora estou cá. Quero agradecer a Deus e posso prometer que vou continuar a trabalhar para ser chamado mais vezes aqui", disse à Sporting TV.O jovem, de apenas 16 anos, revelou ainda algumas das indicações que Marcel Keizer tem dado ao grupo durante o estágio na Suíça."O mister diz-nos para cumprirmos horários, chegar sempre a tempo seja à palestra, ao pequeno almoço ou jantar temos de estar sempre a horas, e no campo pede-nos sempre para trabalharmos mais", frisou.Joelson é o elemento mais novo entre os 29 que estão no estágio, mas não é a única pérola que Marcel Keizer tem por lapidar. Também o defesa Nuno Mendes vive dias inesquecíveis."Tem sido uma experiência única partilhar o relvado com os nossos ídolos de infância, e agora estamos a jogar com eles (...) Quando éramos crianças, brincávamos uns com os outros e hoje continua a ser igual", salientou.Já Eduardo Quaresma, outra aposta jovem nesta pré-época, reforçou a importância da aposta na formação por parte do Sporting. "É bom para nós e também para o clube, pois as camadas mais jovens percebem que se trabalharem como nós trabalhamos e se se esforçarem tudo é possível, pois o treinador está atento a estes escalões. É continuar a trabalhar e um dia podem chegar onde nós chegamos hoje.O central, de 17 anos, falou também do papel dos mais velhos. "Dão-nos conselhos como o facto de não podermos estar com os telemóveis na mesa, coisa que não sabíamos, e vão-nos transmitindo. No campo, dizem-nos para estarmos mais calmos e sermos nós próprios. É esse o conselho que nos dão, jogar simples", afirmou.