Sem vitórias na pré-temporada

O treinador do Sporting garante que não há motivos para alarme [ver peça ao lado], mas a realidade é que o Sporting termina a pré-temporada sem qualquer triunfo nos seis jogos de preparação que realizou. A pré-época começou com um inesperado desaire (1-2) frente ao modesto Rappers-wil-Jona, equipa do terceiro escalão do futebol suíço, e prosseguiu com um empate (2-2) perante o St. Gallen. De regresso a Portugal, numa partida que decorreu à porta fechada na Academia de Alcochete, nova derrota (0-1), diante do Estoril, da 2ª Liga. Frente a Club Brugge (2-2) e Liverpool, o leão somou mais duas igualdades, antes de voltar a perder (1-2), ontem, com o Valencia.Pouco mais de 12 horas após o final do encontro com o Valencia, os comandados de Marcel Keizer já estarão a trabalhar na Academia de Alcochete, numa sessão agendada para as 10h30 e que, como é habitual, decorrerá à porta fechada. Aliás, o planeamento do técnico holandês para o dérbi de domingo prevê apenas um dia de folga, amanhã, a que se seguirão mais quatro de trabalho, até sábado, dia em que a equipa viaja para o Algarve.A equipa foca-se agora em definitivo no primeiro compromisso oficial da temporada, com alguns jogadores ainda limitados, como Rosier, Camacho ou Bruno Gaspar.