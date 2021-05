Semanário 'Novo' diz que neto de Mário Soares esteve envolvido no ataque à Torcida Verde

O semanário 'Novo' revelou este sábado que Jonas Soares, neto do ex-presidente da República Mário Soares e filho do antigo ministro João Soares, esteve envolvido no ataque dos Diabos Vermelhos à Torcida Verde, que ocorreu em Alvalade na passada segunda-feira. Segundo fonte policial confirmou a este jornal, a PSP concluiu que o jovem pertencente à claque do Benfica teve "participação ativa na ocorrência".





Comodeu conta no próprio dia, o incidente, traduzido em agressões físicas e tentativa de atropelamento, ocorreu à porta da sede da Torcida Verde em Alvalade, quando elementos da claque preparavam uma coreografia de homenagem aos adeptos vítimas da Covid-19 desde março do ano passado.O ataque foi levado a cabo por 12 adeptos que se fizeram transportar em duas viaturas ligeiras e uma moto. Do incidente resultaram feridos que receberam assistência médica. A PSP tomou quase de imediato conta da ocorrência, acedendo ao local com um dispositivo formado por várias viaturas. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, terão sido os próprios agentes da Polícia que atribuíram o ataque a indivíduos dos Diabos Vermelhos que já estariam referenciados.