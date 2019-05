Senegal convoca Diaby

Diaby é mais um elemento do plantel leonino cujas férias vão ser afetadas pelas grandes competições internacionais de junho e julho. No caso concreto do franco-senegalês, foi convocado pelo selecionador do Senegal, Aliou Cissé, para a CAN’2019, que terá lugar no Egito, entre 21 de junho e 29 de julho, ou seja, dois dias depois da data marcada para o arranque dos exames médicos na Academia de Alcochete.





Acuña, Coates e Borja (Copa América), Bruno Gaspar (CAN’2019) e Bruno Fernandes (Liga das Nações) são outros futebolistas que, devido à necessidade de férias, poderão iniciar mais tarde a pré-temporada.