Sérvios apontam Milos Pantovic ao Sporting

Milos Pantovic, médio de 17 anos do Estrela Vermelha, pode estar na rota de Alvalade, avança esta quarta-feira o diário sérvio 'Sportski žurnal'.De acordo com a referida fonte, o jovem jogador sérvio está bem referenciado pelo Sporting. Pantovic é visto como uma das principais promessas do emblema sérvio, tanto que se estreou pela principal equipa no passado dia 10 de outubro, tendo alinhado 10 minutos numa goleada ao Trepca (8-0).Por esse motivo, o internacional sérvio sub-17 só abandonará a Sérvia por valores a rondar os dois a três milhões de euros.Contudo, contrariamente ao que foi veiculado pela imprensa sérvia, e de acordo com informações recolhidas por Record, Pantovic não está no radar do Sporting.