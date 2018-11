Sessão ligeira no primeiro treino de Marcel Keizer

Marcel Keizer, novo treinador do Sporting, liderou esta manhã o seu primeiro treino na Academia de Alcochete, uma sessão em que os jogadores utilizados no jogo com o Chaves fizeram apenas trabalho de recuperação. Os restantes trabalharam normalmente no revaldo.Keizer não contou com os internacionais Bruno Fernandes (Seleção Nacional), Luís Maximiano, Miguel Luís (seleção de sub-20), Marcos Acuña (Argentina) e Lumor (Gana). Euclides Cabral (sub-23) foi chamado aos trabalhos.No que diz respeito aos jogadores que se encontram entregues ao departamento clínico, Rodrigo Battaglia recupera da cirurgia ao joelho direito; Sebastian Coates está com mialgias de esforço, foi dispensado da seleção do Uruguai após conversa entre os departamentos médicos do Sporting e da Federação Uruguaia; Ristovski fez tratamento e recuperação.De referir ainda que Diaby foi dispensado dos trabalhos da Seleção do Mali pelo seu selecionador.