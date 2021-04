Sevilha e Celta cobiçam Pedro Porro mas Sporting tem preferência

A campanha de Pedro Porro no Sporting e a recente chamada à seleção de Espanha despertaram a cobiça dos clubes espanhóis. Segundo o site 'El gol digital', o Sevilha e o Celta de Vigo estão interessados no passe do lateral que, recorde-se, pertence ao Manchester City.





O Sporting está tranquilo pois assegurou o empréstimo do jogador por duas temporadas e pode exercer a cláusula de opção pagando os 8,5 milhões de euros estipulados no acordo.