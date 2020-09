Sevilha quebra silêncio sobre Acuña: «Não queremos precipitar-nos»

Monchi, diretor geral do Sevilha, abordou o interesse do clube no jogador do Sporting, admitindo que se trata de um dos alvos mas sublinhando que o emblema espanhol não tem pressa em finalizar o negócio.





"Acuña é um jogador que a direção segue há muito. Queremos reforçar o posto de lateral-esquerdo. Não é uma operação iminente nem se trata da única opção para o lugar. Estamos a avaliar. Há vários nomes em cima da mesa. A planificação está a correr bem, não vamos precipitar-nos", disse o dirigente andaluz aos jornalistas.Comoadiantou hoje, as negociações entre o Sporting e o Sevilha , visando a transferência do internacional argentino, não registaram grandes avanços nas últimas horas, mas as partes continuam em diálogo e há uma vontade comum de chegar a consenso.O jogador vai, entretanto, treinando à parte em Alcochete enquanto aguarda por definições relativas ao seu futuro.