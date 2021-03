Matheus Nunes testou positivo à Covid-19 num teste rápido realizado esta quarta-feira antes do treino do Sporting, tendo de imediato sido isolado do restante grupo. A informação foi inicialmente adiantada pela SIC Notícias e entretanto já foi confirmada por Record.





Ao que foi possível apurar, o médio brasileiro apresenta sintomas e já se encontra isolado em casa. Na quinta-feira efetuará um teste PCR para confirmar o resultado do teste rápido. A confirmar-se o positivo no PCR, o médio será baixa no duelo com o V. Guimarães, da Liga NOS, marcado para sábado.