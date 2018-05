David Novo e Sérgio Krithinas analisam Operação Cash-Ball

Os quatro detidos são André Geraldes, diretor de futebol do Sporting, os empresários Paulo Silva e João Gonçalves, e Gonçalo Rodrigues, funcionário dos leões e ex-braço direito de Geraldes no gabinete de apoio ao atleta.No caso do andebol, em causa estará um alegado esquema de corrupção de árbitros, com crimes praticados pelos empresários Paulo Silva (dedicava-se à prospeção de jogadores de futebol) e João Gonçalves, com ligações a funcionários do Sporting, como Gonçalo Rodrigues e André Geraldes, ambos do gabinete de apoio ao atleta. A investigação do ‘Correio da Manhã’, documentada com a gravação de trocas de mensagens de voz através da aplicação Whatsapp, denuncia um esquema viciando o campeonato 2016/17. O principal implicado é Paulo Silva, que, em declarações àquele diário, assume-se autor de corrupção ativa. Por exemplo, revelou ter comprado, por 2.000 euros, os árbitros do decisivo Benfica-FC Porto, de 20 de maio de 2017, que os encarnados venceram 28-27, resultado que deixou o Sporting na frente da tabela.A Liga de Clubes anunciou que vai constituir-se como assistente no processo judicial e promete monitorizá-lo.Jaime Marta Soares chegou neste momento ao multiusos de Alvalade e, segundo apurámos, para uma possível reunião com restantes membros da mesa da Assembleia Geral do Sporting.João Silva, um dos detidos, encontra-se há horas nas instalações da PJ do Porto, onde será ouvido. André Geraldes e os restantes dois detidos deverão também chegar em breve.- Embora careça de confirmação oficial, as buscas à SAD do Sporting já terminaram.- O V. Guimarães reagiu às suspeitas com "total surpresa e estupefação". Leia a notícia - Sporting confirma que dois colaboradores foram constituídos arguidos. Leia a notícia - Intermediários garantem ter corrompido João Aurélio, defesa do V. Guimarães, a mando do Sporting. Leia a notícia - A CMVM pede esclarecimentos ao Sporting sobre o impacto dos acontecimentos recentes no valor dos seus ativos. Leia a notícia - O empresário Paulo Silva, um dos detidos no âmbito da investigação, denunciou a existência atos de corrupção em seis jogos de futebol do Sporting. Leia a notícia - A PJ confirma a existência de quatro detenções no âmbito da denominada operação 'Cash-Ball'. Leia a notícia - André Geraldes, braço direito de Bruno de Carvalho no Sporting, é um dos quatro detidos no âmbito das buscas que a Polícia Judiciária está a fazer desde cedo na SAD dos leões. Leia a notícia - A Polícia Judiciária efetua buscas na SAD do Sporting e as suspeitas inicialmente ligadas apenas ao andebol estendem-se ao futebol. Leia a notícia