Silas: «A maior desilusão da minha carreira foi ter sido dispensado do Sporting»

Silas foi apresentado esta sexta-feira como novo treinador do Sporting, confessando que um dos momento que marcou a sua carreira foi passado em Alvalade era ele criança."Na minha carreira houve certos momentos que me marcaram. Um deles, era miúdo e fui dispensado do Sporting. Foi a maior desilusão da minha carreira. E agora, ter um cargo como treinador... sempre gostei do Sporting, não vou esconder o meu passado. E agora ter a oportunidade de elevar o Sporting para um patamar superior, conseguem imaginar o que é", sublinhou o técnico."Estamos muito contentes, surpresos até, em tão pouco tempo não estávamos à espera que fossemos receber um convite de um clube como o Sporting", salientando que "tem acontecido tudo muito rápido". "Deixámos de jogar e passados seis meses estávamos a treinar um clube da 1.ª Liga. Saímos e passadas três semanas estamos a treinar o Sporting."