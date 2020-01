Silas aponta quatro jogadores no qual está o "futuro do Sporting"

Jovane Cabral e Gonzalo Plata saltaram do banco para ajudarem o Sporting a vencer em casa o Marítimo por 1-0. No final do encontro, Silas elogiou estes jovens mas não só, apontando alguns nomes que vão montar o futuro do clube.





"A chave foi eles não terem desistido. Se os jogadores não acreditarem não se pode fazer nada. Jovane e Plata são dois jovens no qual acreditamos muito e que estão ansiosos por mostrar que podem ser soluções. O futuro do Sporting está no Jovane, Plata, Camacho, Max... jogadores que têm de começar a ter minutos e outros que não estão. Têm muita ambição e vontade de jogar no Sporting. Precisamos de jogadores com irreverência e com vontade de vingar. É um fator importante. Fico muito contente por eles", referiu o treinador leonino."Estamos em terceiro mas faltam imensos jogos e o Famalicão é a grande surpresa da Liga, com um futebol atrativo e objetivo. Não acredito que o Famalicão se deixe ficar por aqui e depois ainda vêm Sp. Braga, Rio Ave, V. Guimarães. Temos de fugir a estas equipas e depois tentar apanhar o FC Porto. Se conseguirmos apanhar o FC Porto logo tentamos o Benfica. Mas neste momento é olhar para o FC Porto e não esquecer as equipas que vêm atrás. E ainda temos a Liga Europa.""Não senti falta de apoio dos adeptos. Uma ou outra resposta de ansiedade mas não senti falta de apoio. Acho que nos apoiaram, uma ou outra vez houve frustração por jogada mal feita mas apoiaram no geral.""Ele é importante. Dá-nos coisas diferentes e podemos ser mais versáteis se o tivermos. Fico contente se no próximo jogo tiver todos, num jogo de grau de dificuldade elevado. Se calhar não teremos o Luiz [Phellype] e o Vietto ainda não sabemos.""A título pessoal gostaria de dar as condolências à família de Kobe Bryant. Gosto muito de basquetebol e acompanhava muito. Sei que todos os dias morre gente no mundo mas nós, como desportistas a vida toda, sentimos mais. É uma lenda que nos deixa, dos melhores que vi no desporto."