Silas apresentado em Alvalade às 12h45

Jorge Silas vai ser apresentado esta sexta-feira, às 12h45, no Estádio José Alvalade como treinador do Sporting. O antigo técnico do Belenenses SAD vai assinar um contrato válido até ao final da época, com outra temporada de opção. Tal comonoticiou na sua edição de ontem, o acordo foi alcançado na véspera do jogo com o Rio Ave e será oficializado formalmente nas próximas horas.O lisboeta, de 43 anos, quer levar para o Sporting uma equipa técnica da sua confiança, nomeadamente os adjuntos Zé Pedro e Pedro Alves (responsável pelo treino dos guarda-redes) mas essa é uma das questões que apenas ficará cabalmente esclarecida durante a sua apresentação. Neste cenário, Rodolfo Correia e Nélson Pereira poderão deixar o Sporting, eles que acompanharam Marcel Keizer e Leonel Pontes.A questão dos adjuntos tem especial relevo porque um deles terá de ter o 4º nível do curso de treinador. Silas só poderá adquirir o nível máximo exigido pela Liga e pela UEFA em novembro. Até lá terá de ser outro treinador a figurar oficialmente nas fichas de jogo e a comparecer nas flash interviews (algo que já acontecia no Belenenses SAD). Nas competições europeias, no entanto, esse controlo tende a ser mais rigoroso, já que a UEFA determina que terá de ser um técnico habilitado com o UEFA Pro a dar instruções a partir do banco e a comparecer nas conferências de imprensa. Pormenores burocráticos com que Silas e o Sporting terão de lidar mas que não condicionam a aposta de Frederico Varandas. De resto, os leões já passaram por um período semelhante no consulado de Paulo Bento. Enquanto este não tirou o 4º nível foi Carlos Pereira quem, para efeitos regulamentares, desempenhou o cargo.