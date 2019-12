Silas: «Aqui só há um jogador intocável»

Silas admite que no plantel do Sporting há qualidade, mas só um jogador é intocável. O treinador dos leões diz que é necessário aumentar a competitividade interna, e sublinha que gostaria de ter mais jogadores com a atitude de Bruno Fernandes."Temos qualidade individual, mas acho que só isso não chega. Temos que aumentar a competitividade interna. Todos têm que ter a perceção de que aqui só há um jogador intocável, que é fora de série. Quanto aos outros, estão todos a um nível bom, mas é normal que, como alguns não têm tido tanto tempo de jogo, não estão no melhor nível. A qualidade está lá, mas precisamos que o momento seja bom para dar oportunidades. Há jogadores bons a quem queremos dar oportunidades, mas estamos à procura do tempo certo. Mas há uma coisa de que tenho a certeza: estamos muito melhor agora. Temos evoluído bastante. Temos de melhorar detalhes, mas que estamos muito melhor, não tenho dúvidas", afirmou Silas na antevisão do jogo com o Moreirense, sublinhando a importância da atitude interventiva de Bruno Fernandes em campo."Queria era mais jogadores participativos. Quando jogava estava sempre a participar. O futebol é isto, não é não poder comunicar os colegas. Vocês é que se calhar não estão habituados a isso. Precisamos de mais gente como o Bruno", referiu.