Silas: «Assim não há equipa que resista»

Silas: «Temos de ver de que jogadores precisamos» Silas: «Temos de ver de que jogadores precisamos»

A carregar o vídeo ...

Jorge Silas, treinador do Sporting, considera que a sua equipa não pode afundar tanto quando as coisas não estão a correr bem. Após a derrota por 3-1 com o Gil Vicente, o técnico avisou para a necessidade de trabalhar esse aspeto."Uma derrota é sempre penalizadora e até ao segundo golo tínhamos o jogo controlado. O primeiro golo é uma oferta nossa, que não pode acontecer a este nível. Levantámo-nos desse erro crasso, mas cometemos novo erro e sentiu-se muito a instabilidade emocional que reina nesta equipa desde o início da temporada. Custa-nos muito reagir à adversidade, mas não podemos ser equipa só quando estamos a ganhar. Depois fica mais difícil dar a volta aos jogos. O nosso desafio é conseguir fazer com que um golo não nos mande abaixo da maneira como nos mandou", começou por dizer Silas na conferência."Tem muito a ver com o cansaço físico e psicológico, que dá pouco tempo para recuperar e preparar os jogos. Tivemos muito controlo do jogo, mas podíamos e devíamos ter sido mais efetivos nas oportunidades. A partir do minuto oito da segunda parte deixámos de fazer aquilo que tínhamos combinado. Cada um passou a jogar à sua maneira e não há equipa que resista", rematou o treinador."Gostava de dizer que íamos ganhar os jogos todos até ao final, mas eu próprio não espero jogos como o de hoje. Cometemos erros em lances aparentemente inofensivos e sofrer golos cridos por nós fica mais difícil de explicar. Como se trabalha a capacidade de reação? Não é fácil, mas acho que se trabalha com vídeos e com muita bola. A bola dá-nos muito equilíbrio, mas quando começamos a ficar desequilibrados deixamos de ter bola e perdemos imensos espaços. Isso cria ainda mais apupos, desconcentração e instabilidade emocional. Depois tem a ver com a experiência dos jogadores e se calhar precisamos de pensar nisso", concluiu Silas.