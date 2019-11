Silas avisa Beleneneses SAD: «Quando pensam que me conhecem apareço com outras coisas...»

Silas vai reencontrar amanhã a equipa que começou a treinar esta época. O Sporting recebe a Belenenses SAD e o treinador planeia tirar partido do facto de conhecer bem grande parte dos jogadores que estarão do outro lado. E do outro lado, haverá também a expectativa de fazer o mesmo?"Expectativas são altas. Acredito que vão estar duas equipas em campo com potencial, eu conheço-os bem, parte dos jogadores que vão jogar fomos nós que treinámos, arrisco-me a dizer que treinámos todo o onze. Eles também nos conhecem. Espero um jogo aberto, pelo que tenho visto é uma equipa que tenta pressionar alto, dar ritmo elevado ao jogo, mas nós somos o Sporting, jogamos em casa e queremos ganhar. Acredito que será um jogo com muitas ocasiões de golo.""Acho que ninguém leva vantagem. Eu posso ter vantagem porque preparei o jogo a pensar na equipa deles, mas ele acharão o mesmo. Tento ser o mais imprevisível possível, quando pensam que me conhecem eu apareço com outras coisas...""Depois de uma vitória está animicamente melhor. Houve desgaste porque o jogo foi intenso, estava frio, houve viagens e pouco tempo para recuperar. Mas jogámos a pensar já nisto e provavelmente acontecerão alterações outra vez.""Podemos passar a jogar sempre em linha de três. Quantos sistemas usamos no último jogo? Jogar com três centrais dá uma estabilidade que permite depois sermos muito imprevisíveis na frente. Todos os sistemas precisam de ser afinados. Do jogo do Tondela para o do Rosenborg treinámos uma vez; do Rosenborg para o Belenenses apenas hoje. Depois teremos um bocadinho mais de tempo para trabalhar, com a pausa das seleções, vamos ter de nos focar nos que ficam cá porque vamos precisar de toda a gente. Não concordo com a ideia que é melhor preparar só um sistema, o melhor é preparar as coisas que acontecem em todos os sistemas.""Eles estão preparados, ganharam na Liga Europa e não foi contra uma equipa qualquer. Os únicos que não podem ser surpreendidos são eles e como treinamos sempre aquilo que fazemos nos jogos, eles nunca serão surprendidos. Jogadores de 1ª Liga têm de estar preparados para jogar em vários sistemas.O Jesé já pode vir a participar, os outros, ou por lesão ou vindos de lesão não estão.